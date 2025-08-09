Im EM-Finale schwang sich die englische Torhüterin Hannah Hampton zur Elfmeterheldin auf - und schreckte dabei auch nicht vor einer unkollegialen Aktion zurück.

Knapp zwei Wochen nach dem Triumph der Engländerinnen gegen Spanien (3:1 i.E.) gab die 24-Jährige zu, dass sie die Trinkflasche der gegnerischen Torhüterin Cata Coll vor dem Duell vom Punkt in Basel zu den englischen Fans auf die Tribüne geworfen habe. Das Problem? Darauf waren die Notizen zu den englischen Schützinnen notiert.

"Die spanische Torhüterin hatte sie auf ihrer Flasche. Also dachte ich mir: Wenn sie ins Tor geht, nehme ich sie einfach und werfe sie zu den englischen Fans, damit sie sie nicht hat", sagte Hampton mit einem Grinsen im Gesicht bei "Talksport": "Es war nicht schwer. Wenn sie ins Tor geht, ist die Flasche doch allein, oder? Man nimmt sie einfach."

Da sie ihre Notizen zur Sicherheit im Trikotärmel versteckt hatte, seien auf ihrer Trinkflasche keine Notizen gewesen, erklärte Hampton.