Deutschland - Frankreich heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im ersten Spiel nach dem Debakel gegen Japan und der Freistellung von Hansi Flick als Bundestrainer trifft Deutschland am Dienstagabend auf Frankreich (im Liveticker auf ran.de). So seid ihr live beim Länderspiel des DFB-Teams im Free-TV, Stream und Ticker dabei.

Am Sonntagnachmittag, keine 24 Stunden nach der blamablen Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (1:4), verkündete der DFB auf seiner Website die Nachricht des Tages: Bundestrainer Hansi Flick und seine Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl werden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Ein neuer Chefcoach wurde noch nicht präsentiert, diverse Namen kursieren aber in den Medien. Interimsmäßig werden Teamchef Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Mannschaft beim Länderspiel gegen Frankreich am Dienstagabend betreuen (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Ob Niklas Süle dann dabei sein wird, ist wohl noch offen. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund sei laut "Bild" von der Nationalmannschaft abgereist, da seine Frau das zweite gemeinsame Kind erwarte. Gegen Japan stand er noch in der Startelf, erwischte wie ein Großteil seiner Kollegen aber einen schwachen Tag (ran-Note 5 - zur Einzelkritik).

"Wir Spieler sind die Hauptverantwortlichen, ich packe mir auch an die eigene Nase. Wir müssen am Dienstag gegen Frankreich eine Reaktion zeigen", so Bayern-Star Joshua Kimmich unmittelbar nach der Japan-Pleite.

Ob sich das verunsichert auftretende DFB-Team ausgerechnet gegen den mit Top-Stars gespickten Vize-Weltmeister verbessert zeigt, bleibt zunächst abzuwarten. Mehr erfahren wir am Dienstag ab 21 Uhr, dann ist Anpfiff in Dortmund - und so seid ihr live im Free-TV, Livestream und Liveticker dabei.