Im zweiten Testspiel auf der USA-Reise trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Mexiko. Wo wird die DFB-Auswahl live im Free-TV sowie Livestream übertragen und wo gibt es Highlights und einen Liveticker?

Viel besser hätte die Premiere von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft nicht laufen können.

Mit 3:1 setzte sich die DFB-Elf am Samstagabend in Hartford gegen die Vereinigten Staaten durch. Den Rückstand durch den ehemaligen Dortmunder Christian Pulisic konterte Kapitän lkay Gündogan noch vor der Halbzeit, ehe Niclas Füllkrug und Jamal Musiala binnen drei Minuten den Endstand besorgten (58., 61.).

"Die Jungs haben nach der Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Auch in der ersten Halbzeit hatten wir schon viele Chancen, aber noch nicht ganz so viel Zugriff. Auch individuell im Verteidigen haben wir nicht alles richtig gemacht", sprach Nagelsmann nach der Partie auch das Negative an.

Allerdings verteilte der 36-Jährige umgehend auch Lob an seine Mannschaft: "Das ist auch normal nach der Zeit, da müssen wir schon noch zulegen. Fußballerisch war es über die gesamte Zeit gut. Am Ende haben wir sehr verdient gewonnen. Wir haben fußballerisch einen sehr guten Schritt gemacht."