Nach der 1:4-Blamage gegen Japan wackelt der Trainerstuhl von Bundestrainer Hansi Flick bedenklich. Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler äußert sich zur Zukunft. Die Spieler stehen weiter hinter ihrem Coach. Die Stimmen bei "RTL" zum Debakel.

Rudi Völler (Direktor Nationalmannschaft) über ...

... mögliche Konsequenzen für Hansi Flick: "Ich würde vorschlagen, dass wir uns nach so einer Niederlage alle ein bisschen sammeln. Jetzt fahren wir ins Quartier zurück, beruhigen uns wieder ein bisschen und morgen wird ein bisschen trainiert. Am Dienstag haben wir ein schweres Spiel. Wir sollten alle ein bisschen in uns gehen und sollten schauen, wie es weitergeht. Mal gucken.

... den Auftritt der Mannschaft: "Wir sind alle noch ein wenig unter Schock. Die Atmosphäre und die Bedingungen waren top. Die Zuschauer waren zu Beginn auf unserer Seite. Am Anfang war es noch ganz okay. Dann haben wir einfach zu viele Abwehrfehler gemacht. Das war heute ein großes Manko. Am Ende des Tages 1:4 zu verlieren ist natürlich eine Blamage. Es war in der Höhe wahrscheinlich sogar verdient. Das Bemühen war da, das war total okay, aber so eine Niederlage tut auf jeden Fall weh. Die Mannschaft hat sich eigentlich bemüht. Das ist das Traurige, wenn dann trotzdem eine so hohe Niederlage dabei rumkommt. Das war einfach schlecht. Wir haben einfach richtig schlecht verteidigt."

... die Situation des deutschen Fußballs: "Die letzten Spiele sind schon schlecht gelaufen. Und es hat ja auch Gründe, dass wir bei den beiden Weltmeisterschaften so früh ausgeschieden sind. Wir sind halt nicht mehr die erste Garde in Europa. Aber trotzdem haben wir Spieler in unseren Reihen, die große Qualität haben. Aber das müssen wir wieder zu einer Einheit hinbekommen. Ich glaube, es tut ganz gut, wenn wir uns erst einmal beruhigen, eine Nacht drüber schlafen und dann sehen wir weiter."