DFB-Stars fordern von Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl mehr Pragmatismus

Dem 2:3 in Berlin folgte eine 0:2-Niederlage in Wien gegen Österreich. Nach nur vier Spielen unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint die kurzzeitige Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr an die Weltspitze schon wieder vorbei zu sein.

Ebenso sollen einige DFB-Stars von den vielen Video-Analysen genervt sein, auch von den zahlreichen Korrekturen Nagelsmanns, unter anderem in den Trainingseinheiten.

Dass Nagelsmann nach der Niederlage in Österreich Kritik an den defensiven Fähigkeit des DFB-Teams äußerte, kam in der Mannschaft dem Bericht nach ebenfalls nicht gut an.

Allerdings sei die Stimmung im Team im Generellen gegenüber dem jungen Bundestrainer weiterhin positiv.