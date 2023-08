Anzeige

DFB-Team: Welche Testspiele plant die deutsche Nationalmannschaft in der kommenden Länderspielphase? Zunächst geht es am 9. September in Wolfsburg gegen die japanische Auswahl, drei Tage später steht am 12. September in Dortmund das Duell mit Vize-Weltmeister Frankreich an.

DFB-Team: Wann ist die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft und welche Testspiele stehen an? Im Oktober wird die DFB-Auswahl in die Vereinigten Staaten fliegen und dort zwei Testspiele bestreiten. Eines davon ist gegen die USA, die Partie wird am 14. Oktober in Hartford (Connecticut) ausgetragen. Der zweite Testspielgegner ist Gold-Cup-Sieger Mexiko, Austragungsort am 18. Oktober ist Philadelphia.

DFB-Team: Fahrplan bis zur Euro 2024 - Welche Testspiele stehen im November an? Für den November sind ebenfalls zwei Länderspiele angedacht. Am 21. November trifft Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die österreichische Auswahl. Das hat der DFB mittlerweile offiziell bestätigt. Zudem soll es im November noch eine weitere Partie geben, Gegner und Spielort sind aber noch nicht bekannt. Spekuliert wurde in den Medien allerdings über ein Aufeinandertreffen mit der Türkei in Berlin.

DFB-Team: Wie viele Testspiele sind 2024 geplant und gegen wen finden diese statt? Darüber gibt es noch keine Infos vom DFB. Allerdings stehen im März noch die Playoffs zur EM an. Da Deutschland als Gastgeber direkt qualifiziert ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Nationalmannschaft diese Phase nutzt, um zwei weitere Testspiele zu bestreiten.

DFB-Fahrplan bis zur EM 2024: Wann beginnt die Vorbereitung auf die Europameisterschaft? Unmittelbar nach dem Ende der Saison 2023/24 wird sich die DFB-Elf wohl zu einem Trainingslager zusammenfinden und die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land aufnehmen. Vermutlich dürften vor dem Beginn des Turniers auch noch ein, zwei abschließende Testspiele anstehen.

DFB-Fahrplan bis zur Heim-EM: Wann findet die Auslosung der Gruppen statt? Am 2. Dezember 2023 weiß die deutsche Nationalmannschaft, gegen welche drei Teams es in der Vorrunde um den Einzug in die K.o.-Phase geht. Dann steigt in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Staffeln.

DFB-Fahrplan: Wann sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024? Am 14. Juni 2023 wird Deutschland das Eröffnungsspiel in der "Fußball Arena München" - die Stadien wurden für das Turnier umbenannt - gegen einen noch unbekannten Gegner bestreiten. Die weiteren Gruppenspiele sind am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt. Das große Finale ist am 14. Juli 2024 in Berlin.