DFB-Team: Ohne Joshua Kimmich? Julian Nagelsmann erklärt seine Pläne im Mittelfeld

Julian Nagelsmann hat vor der Partie gegen Österreich seine Pläne im Mittelfeld für die Europameisterschaft 2024 erklärt. Dabei hat der Bundestrainer auch Stellung dazu bezogen, dass Joshua Kimmich beim DFB-Team nur auf der Bank saß.

Vor dem Testspiel gegen Österreich hat Julian Nagelsmann erklärt, warum Joshua Kimmich nicht in der Startelf stand. "Weil wir die nötige Variabilität testen wollen mit Hinblick auf das Turnier", sagte der Bundestrainer im "ZDF". Man werde dort auf unterschiedliche Gegner treffen, die wiederum unterschiedliche Anforderungen an das DFB-Team stellen.

"Wir können nicht immer mit demselben Pärchen spielen", so der 36-Jährige weiter: "Leon Goretzka hat eine sehr gute Kopfballstärke, er denkt defensiver, kann die Position vor der Kette besetzen." In den vergangenen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Kimmich seinen Stammplatz in der Nationalelf verlieren könnte. In Wien starteten nun Goretzka und Kapitän Ilkay Gündogan im Mittelfeld.