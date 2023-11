+++ 15. November, 11:15 Uhr: Goretzka zurück, Hummels fehlt weiterhin +++

Leon Goretzka ist ins Training der Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen. Der Münchner nahm nach seinen muskulären Problemen am Mittwochmorgen an der Einheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankfurt/Main teil und sollte damit für das Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr im Liveticker) gegen die Türkei in Berlin zur Verfügung stehen.

Mats Hummels fehlte dagegen auch am Mittwoch beim ersten Training mit dem neuen EM-Ball "Fußballliebe". Den Innenverteidiger von Borussia Dortmund plagen Rückenprobleme.