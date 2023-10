Kevin Trapp (7 Länderspiele)

Der Saisonstart mit Eintracht Frankfurt verlief holprig für Trapp – was jedoch nicht hauptsächlich an ihm lag. In der Europa League sah er zuletzt auf zweifelhafte Art und Weise die Rote Karte. Trotzdem: Trapp hat eine überragende Quote von 89,3 Prozent gehaltener Torschüsse. Nationalelfmaterial! ran-Note: 2. © 2023 Getty Images