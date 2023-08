Anzeige

Die ersten Partien in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 sind bereits gespielt an. ran informiert zur Übertragung in TV und Livestream, zur Begleitung im Liveticker und fasst Ergebnisse, Gruppen und Modus zusammen.Einen Überblick die Top-Torjäger oder einen Tabellenrechner findet ihr im Datencenter.

Die Europameisterschaft 2024 wirft ihre Schatten voraus. In der Qualifikation treten insgesamt 53 Nationen in zehn Gruppen gegeneinander an und kämpfen ab dem 23. März 2023 um 20 Tickets.

Die deutsche Nationalmannschaft hat als Gastgeber des Turniers bereits einen Platz in der Endrunde sicher und bestreitet bis zum EM-Start lediglich Partien in der Nations League sowie Testspiele. Zudem ist die Nationalmannschaft Russlands weiterhin von UEFA-Wettbewerb ausgeschlossen und nimmt nicht an der Qualifikation teil.