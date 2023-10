EM-Qualifikation: Frankreich besiegt Niederlande und ist qualifiziert - Österreich muss warten

Anzeige

Durch einen Doppelpack von Kylian Mbappe konnte Frankreich den sechsten Sieg in Folge eingefahren und das Ticket für Euro 2024 lösen. Österreich unterlag Belgien und muss auf die Qualifikation warten.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat den ersten Matchball fürs EM-Ticket nicht genutzt - und musste im eigenen Stadion den Belgiern und Doppelpacker Dodi Lukebakio beim Jubeln zusehen.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick verlor 2:3 (0:1) gegen Belgien, das seinerseits die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland perfekt machte. Auch Vize-Weltmeister Frankreich und Portugal beseitigten die letzten Zweifel - die Niederländer müssen dagegen zittern.

Frankreich gewann in Amsterdam gegen Oranje 2:1 (1:0) und holte seinen sechsten Sieg im sechsten Qualifikationsspiel. Die Niederländer stehen nach ihrer zweiten Niederlage unter Druck und rutschten in der Tabelle auf Platz drei hinter Griechenland, das 2:0 (2:0) in Irland gewann.

Am Montag in Athen muss das Team von Bondscoach Ronald Koeman nun gewinnen, um nach Punkten mit Griechenland gleichzuziehen und die Chancen aufs EM-Ticket zu wahren.