Anzeige Mehr als die Hälfte der Partien in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 sind bereits gespielt. ran informiert zur Übertragung in TV und Livestream, zur Begleitung im Liveticker und fasst Ergebnisse, Gruppen und Modus zusammen. Die Europameisterschaft 2024 wirft ihre Schatten voraus. In der Qualifikation treten insgesamt 53 Nationen in zehn Gruppen gegeneinander an und kämpfen ab dem 23. März 2023 um 20 Tickets. Die deutsche Nationalmannschaft hat als Gastgeber des Turniers bereits einen Platz in der Endrunde sicher und bestreitet bis zum EM-Start lediglich Partien in der Nations League sowie Testspiele. Zudem ist die Nationalmannschaft Russlands weiterhin von UEFA-Wettbewerb ausgeschlossen und nimmt nicht an der Qualifikation teil.

Die EM-Qualifikation live im TV, Stream und Ticker Etwas mehr als die Hälfte der Quali-Partien wurde bereits absolviert, vom 10. bis 12. September wird der 6. Spieltag ausgetragen. Alle 230 Partien der EM-Qualifikation überträgt DAZN im Livestream, zudem laufen ausgewählte Begegnungen auch auf den linearen TV-Sendern des Anbieters. Liveticker zu diversen Partien findet ihr zudem bei ran.

EM-Quali live, 7. Spieltag: Die Spiele am Donnerstag, 12. Oktober live auf DAZN 18 Uhr: Lettland - Armenien

20:45 Uhr: Spanien - Schottland

20:45 Uhr: Weißrussland - Rumänien

20:45 Uhr: Andorra - Kosovo

20:45 Uhr: Albanien - Tschechien

20:45 Uhr: Färöer - Polen

20:45 Uhr: Israel - Schweiz

20:45 Uhr: Zypern - Norwegen

20:45 Uhr: Kroatien - Türkei

EM-Quali live, 7. Spieltag: Die Spiele am Freitag, 13. Oktober live auf DAZN 18 Uhr: Estland - Aserbaidschan

20:45 Uhr: Irland - Griechenland

20:45 Uhr: Niederlande - Frankreich

20:45 Uhr: Island - Luxemburg

20:45 Uhr: Österreich - Belgien

20:45 Uhr: Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina

20:45 Uhr: Portugal - Slowakei

Anzeige EM-Quali live, 7. Spieltag: Die Spiele am Samstag, 14. Oktober live auf DAZN 15 Uhr: Nordirland - San Marino

15 Uhr: Ukraine - Nordmazedonien

18 Uhr: Slowenien - Finnland

18 Uhr: Bulgarien - Litauen

20:45 Uhr: Ungarn - Serbien

20:45 Uhr: Dänemark - Kasachstan

20:45 Uhr: Italien - Malta

EM-Qualifikation 2023: So liefen die bisherigen Spiele

EM-Quali live, 1. Spieltag: Die Spiele am Donnerstag, 23. März 16 Uhr: Kasachstan - Slowenien 1:2

20:45 Uhr: Nordmazedonien - Malta 2:1

20:45 Uhr: San Marino - Nordirland 0:2

20:45 Uhr: Slowakei - Luxemburg 0:0

20:45 Uhr: Italien - England 1:2

20:45 Uhr: Dänemark - Finnland 3:1

20:45 Uhr: Portugal - Liechtenstein 4:0

20:45 Uhr: Bosnien und Herzegowina - Island 3:0

EM-Quali live, 1. Spieltag: Die Spiele am Freitag, 24. März 18 Uhr: Bulgarien - Montenegro 0:1

20:45 Uhr: Gibraltar - Griechenland 0:3

20:45 Uhr: Republik Moldau - Färöer 1:1

20:45 Uhr: Österreich - Aserbaidschan 4:1

20:45 Uhr: Frankreich - Niederlande 4:0

20:45 Uhr: Tschechien - Polen 3:1

20:45 Uhr: Schweden - Belgien 0:3

20:45 Uhr: Serbien - Litauen 2:0

EM-Quali live, 1. Spieltag: Die Spiele am Samstag, 25. März 15 Uhr: Schottland - Zypern 3:0

18 Uhr: Weißrussland - Schweiz 0:5

18 Uhr: Armenien - Türkei 1:2

18 Uhr: Israel - Kosovo 1:1

20:45 Uhr: Spanien - Norwegen 3:0

20:45 Uhr: Andorra - Rumänien 0:2

20:45 Uhr: Kroatien - Wales 1:1

EM-Quali live, 2. Spieltag: Die Spiele am Sonntag, 26. März 15 Uhr: Kasachstan - Dänemark 3:2

18 Uhr: Slowenien - San Marino 2:0

18 Uhr: England - Ukraine 2:0

18 Uhr: Liechtenstein - Island 0:7

20:45 Uhr: Malta - Italien 0:2

20:45 Uhr: Nordirland - Finnland 0:1

20:45 Uhr: Slowakei - Bosnien und Herzegowina 2:0

20:45 Uhr: Luxemburg - Portugal 0:6

EM-Quali live, 2. Spieltag: Die Spiele am Montag, 27. März 20:45 Uhr: Niederlande - Gibraltar 3:0

20:45 Uhr: Irland - Frankreich 0:1

20:45 Uhr: Polen - Albanien 1:0

20:45 Uhr: Republik Moldau - Tschechien 0:0

20:45 Uhr: Schweden - Aserbaidschan 5:0

20:45 Uhr: Österreich - Estland 2:1

20:45 Uhr: Ungarn - Bulgarien 3:0

20:45 Uhr: Montenegro - Serbien 0:2

Anzeige EM-Quali live, 2. Spieltag: Die Spiele am Dienstag, 28. März 18 Uhr: Georgien - Norwegen 1:1

20:45 Uhr: Schottland - Spanien 2:0

20:45 Uhr: Türkei - Kroatien 0:2

20:45 Uhr: Wales - Lettland 1:0

20:45 Uhr: Schweiz - Israel 3:0

20:45 Uhr: Rumänien - Weißrussland 2:1

20:45 Uhr: Kosovo - Andorra 1:1

EM-Quali live, 3. Spieltag: Die Spiele am Freitag, 16. Juni 18 Uhr: Finnland - Slowenien 2:0

20:45 Uhr: Dänemark - Nordirland 1:0

20:45 Uhr: Wales - Armenien 2:4

20:45 Uhr: Belarus - Israel 1:2

20:45 Uhr: Griechenland - Irland 2:1

20:45 Uhr: Lettland - Türkei 2:3

20:45 Uhr: Andorra - Schweiz 1:2

20:45 Uhr: Nordmazedonien - Ukraine 2:3

20:45 Uhr: Malta - England 0:4

20:45 Uhr: San Marino - Kasachstan 0:3

20:45 Uhr: Gibraltar - Frankreich 0:3

20:45 Uhr: Kosovo - Rumänien 0:0

EM-Quali live, 3. Spieltag: Die Spiele am Samstag, 17. Juni 15 Uhr: Litauen - Bulgarien 1:1

15 Uhr: Luxemburg - Liechtenstein 2:0

18 Uhr: Norwegen - Schottland 1:2

18 Uhr: Aserbaidschan - Estland 1:1

18 Uhr: Montenegro - Ungarn 0:0

20:45 Uhr: Zypern - Georgien 1:2

20:45 Uhr: Albanien - Republik Moldau 2:0

20:45 Uhr: Färöer - Tschechien 0:3

20:45 Uhr: Belgien - Österreich 1:1

20:45 Uhr: Portugal - Bosnien und Herzegowina 3:0

20:45 Uhr: Island - Slowakei 1:2

EM-Quali live, 4. Spieltag: Die Spiele am Montag, 19. Juni live auf DAZN 18 Uhr: Finnland - San Marino 6:0

18 Uhr: Armenien - Lettland 2:1

18 Uhr: Ukraine - Malta 1:0

20:45 Uhr: Frankreich - Griechenland 1:0

20:45 Uhr: England - Nordmazedonien 7:0

20:45 Uhr: Belarus - Kosovo 2:1

20:45 Uhr: Schweiz - Rumänien 2:2

20:45 Uhr: Slowenien - Dänemark 1:1

20:45 Uhr: Türkei - Wales 2:0

20:45 Uhr: Nordirland - Kasachstan 0:1

20:45 Uhr: Israel - Andorra 2:1

20:45 Uhr: Irland - Gibraltar 3:0

EM-Quali live, 4. Spieltag: Die Spiele am Dienstag, 20. Juni live auf DAZN 20:45 Uhr: Schottland - Georgien

20:45 Uhr: Norwegen - Zypern 3:1

20:45 Uhr: Österreich - Schweden 2:0

20:45 Uhr: Bulgarien - Serbien 1:1

20:45 Uhr: Republik Moldau - Polen 3:2

20:45 Uhr: Island - Portugal 0:1

20:45 Uhr: Ungarn - Litauen 2:0

20:45 Uhr: Liechtenstein - Slowakei 0:1

20:45 Uhr: Estland- Belgien 0:3

20:45 Uhr: Färöer - Albanien 1:3

20:45 Uhr: Bosnien und Herzegowina - Luxemburg 0:2

EM-Quali live, 5. Spieltag: Die Spiele am Donnerstag, 7. September live auf DAZN 16:00 Uhr: Kasachstan - Finnland 0:1

18:00 Uhr: Litauen - Montenegro 2:2

20:45 Uhr: Niederlande - Griechenland 3:0

20:45 Uhr: Frankreich - Irland 2:0

20:45 Uhr: Polen - Färöer 2:0

20:45 Uhr: Tschechien - Albanien 1:1

20:45 Uhr: Serbien - Ungarn 1:2

20:45 Uhr: Dänemark - San Marino 4:0

20:45 Uhr: Slowenien - Nordirland 4:2

EM-Qualifikation, 5. Spieltag: Die Spiele am Freitag, 8. September live auf DAZN 18:00 Uhr: Georgien - Spanien 1:7

20:45 Uhr: Zypern - Schottland 0:3

20:45 Uhr: Kroatien - Lettland 5:0

20:45 Uhr: Türkei - Armenien 1:1

20:45 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Liechtenstein 2:1

20:45 Uhr: Luxemburg - Island 3:1

20:45 Uhr: Slowakei - Portugal 0:1

EM-Qualifikation 2023 live, 5. Spieltag: Die Spiele am Samstag, 9. September live auf DAZN 15:00 Uhr: Aserbaidschan - Belgien 0:1

18:00 Uhr: Ukraine - England 1:1

18:00 Uhr: Estland - Schweden 0:5

18:00 Uhr: Andorra - Weißrussland 0:0

20:45 Uhr: Nordmazedonien - Italien 1:1

20:45 Uhr: Rumänien - Israel 1:1

20:45 Uhr: Kosovo - Schweiz 2:2

EM-Qualifikation 2023 live, 6. Spieltag: Die Spiele am Sonntag, 10. September live auf DAZN 15:00 Uhr: Kasachstan - Nordirland 1:0

18:00 Uhr: Färöer - Moldawien 0:1

18:00 Uhr: Finnland - Dänemark 0:1

18:00 Uhr: Montenegro - Bulgarien 2:1

20:45 Uhr: Irland - Niederlande 1:2

20:45 Uhr: San Marino - Slowenien 0:4

20:45 Uhr: Litauen - Serbien 1:3

20:45 Uhr: Albanien - Polen 2:0

20:45 Uhr: Griechenland - Gibraltar 5:0

EM-Qualifikation 2023 live, 6. Spieltag: Die Spiele am Montag, 11. September live auf DAZN 18 Uhr: Armenien - Kroatien 0:1

20:45 Uhr: Lettland - Wales 0:2

20:45 Uhr: Slowakei - Liechtenstein 3:0

20:45 Uhr: Portugal - Luxemburg 9:0

20:45 Uhr: Island - Bosnien-Herzegowina 1:0

EM-Qualifikation 2023 live, 6. Spieltag: Die Spiele am Dienstag, 12. September live auf DAZN 20:45 Uhr: Spanien - Zypern 6:0

20:45 Uhr: Schweiz - Andorra 3:0

20:45 Uhr: Rumänien - Kosovo 2:0

20:45 Uhr: Israel - Weißrussland 1:0

20:45 Uhr: Schweden - Österreich 1:3

20:45 Uhr: Norwegen - Georgien 2:1

20:45 Uhr: Italien - Ukraine 2:1

20:45 Uhr: Malta - Nordmazedonien 0:2

20:45 Uhr: Belgien - Estland 5:0

EM-Qualifikation live: Wie ist der Modus und welche Teams qualifizieren sich? Die Gruppengegner treffen jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Quali-Gruppe ist danach für die Endrunde qualifiziert. Mit dem fixen Gastgeber Deutschland sind dann 21 von 24 Tickets vergeben. Drei weitere Nationen können ein Ticket über die Nations-League-Playoffs buchen. Dafür gibt es drei Pfade (A, B, C), an denen die jeweiligen Gruppensieger der Nations-League-Saison 2022/23 teilnehmen. Im A-Pfad spielen beispielsweise die Gewinner der vier Gruppen der A-Ligen (Kroatien, Spanien, Italien, Niederlande) ein kleines Turnier mit Halbfinale und Finale. Selbiges gilt für die Pfade B und C. Ist ein Team bereits über die reguläre EM-Quali sicher dabei, rückt das Team aus einer der vier Ligen des entsprechenden Pfades nach, das sich nicht über die EM-Quali ein Ticket sichern konnte. Falls alle Teams eines Pfades qualifiziert sind, rückt das beste Team der D-Ligen aus der Nations League nach.