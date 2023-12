EM 2024: Auslosung der Gruppen heute im Ticker - Verpasst Nagelsmann die Auslosung?

Auf wen das DFB-Team letztlich trifft, was rund um die Auslosung der EM-Gruppen passiert und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran in diesem Ticker für euch zusammen. Neuigkeiten rund um das DFB-Team findet ihr auf der Newsseite .

Am Samstag, 2. Dezember 2023, richten sich die Blicke nun nach Hamburg. Dort steigt ab 18 Uhr in der Elbphilharmonie die Auslosung der EM-Gruppen . Als gastgebende Nation ist Deutschland als Gruppenkopf gesetzt, nichtsdestotrotz könnte eine echte Hammergruppe drohen .

+++ 2. Dezember, 14:00 Uhr: Verpasst Nagelsmann die Auslosung? +++

Das Wetterchaos in Süddeutschland hat auch die Reisepläne von Julian Nagelsmann durcheinander gewirbelt. Da sein Flug aufgrund des starken Schneefalls von München nach Hamburg am Samstagmorgen gestrichen wurde, setzte sich der Bundestrainer spontan ins Auto, um an der EM-Auslosung am Abend teilzunehmen.

Die Co-Trainer um Sandro Wagner werden allerdings nicht wie geplant nach Hamburg kommen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.