Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024? Am Samstagabend herrscht Gewissheit, um 18 Uhr beginnt die Auslosung der Gruppen. ran begleitet das Event im Liveticker und fasst News zusammen.

Die Stimmung war gut nach den Testspielen des DFB-Teams auf der USA-Reise, mittlerweile herrscht aber eher wieder Tristesse bei den Fans der deutschen Nationalmannschaft.

Zwei Niederlagen setzte es in der letzten Länderspielpause des Jahres 2023. Zunächst verlor man mit 2:3 in Berlin gegen die Türkei, drei Tage später hatte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien gegen Österreich das Nachsehen (0:2).

Am Samstag, 2. Dezember 2023, richten sich die Blicke nun nach Hamburg. Dort steigt ab 18 Uhr in der Elbphilharmonie die Auslosung der EM-Gruppen.

Als gastgebende Nation ist Deutschland als Gruppenkopf gesetzt, nichtsdestotrotz könnte eine echte Hammergruppe drohen.

Auf wen das DFB-Team letztlich trifft, was rund um die Auslosung der EM-Gruppen passiert und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran in diesem Ticker für euch zusammen.