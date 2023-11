Der DFB-Auswahl , die als Gastgeber automatisch in Topf 1 platziert wird, drohen einige harte Gruppengegner. So könnte es unter anderem gegen Dänemark, Italien und die Niederlande gehen.

Da deren Zuteilung für die Lostöpfe aber bereits fix ist, geht der Blick schon in Richtung der Ziehung, die Anfang Dezember in Deutschland stattfinden wird.

Je nach Abschneiden der Teams in der EM-Quali wurden sie auch den einzelnen Töpfen zugeteilt. Deutschland und die fünf besten Gruppensieger befinden sich beispielsweise in Topf 1. Die drei Teams, die sich über die Playoffs qualifizieren, sind zudem im vierten Topf. Nachfolgend die komplette Einteilung.

EM 2024, Auslosung der Gruppen: Welche Teams drohen der DFB-Auswahl?

Schon in der Gruppenphase könnte die deutsche Nationalmannschaft, die zuletzt sowohl gegen die Türkei (2:3) als auch gegen Österreich (0:2) verlor, auf ziemlich harte Brocken treffen.

So droht unter anderem eine Gruppe mit Dänemark, der Niederlande und Italien. Aus dem zweiten Topf wären auch die Türkei und Österreich sehr unangenehme Gegner, wie die jüngsten Länderspiele belegen. In Topf 3 befindet sich neben der Niederlande noch WM-Halbfinalist Kroatien. Polen könnte zudem im vierten Topf warten, falls sich Robert Lewandowski und Co. in den Playoffs durchsetzen.