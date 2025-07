Frankreich-Expertin Benkarth: "Man muss eklig spielen"

Wie kann man die schnellen Französinnen in den Griff bekommen? Frankreich-Expertin Laura Benkarth hat einen Rat. "Man muss dran bleiben und eklig spielen. Das mögen sie nicht so, wenn man ihnen auf den Füßen steht", sagte die frühere Fußball-Nationaltorhüterin vor dem EM-Viertelfinale der DFB-Frauen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im ran-Interview. "Dann können sie auch schon mal genervt sein, vielleicht kann man sie darüber kriegen."

Benkarth, die in diesem Sommer zu ihrem Heimatverein SC Freiburg zurückgekehrt ist, war in den vergangenen zwei Jahren bei Olympique Lyon aktiv. Das Tempo der französischen Offensive kennt sie daher gut. "Das ist wirklich noch einmal eine andere Nummer im Vergleich zum Beispiel zu Schweden", warnte Benkarth mit Blick auf das 1:4 der DFB-Auswahl gegen die Skandinavierinnen.

Mut mache aber, dass nach der Pleite am vergangenen Samstag viel Zeit war, um an den Defiziten zu arbeiten. "Positiv ist, dass jetzt eine ganze Woche seit dem letzten Spiel vergangen ist. Das gibt dem Trainerteam und den Spielerinnen die Zeit, an gewissen Dingen zu arbeiten", meinte Benkarth, die unter anderem Sara Däbritz für mehr "Passsicherheit und Passruhe" im Mittelfeld vorschlug.

Die 109-malige Nationalspielerin habe "seit 2019 für Paris Saint-Germain und Olympique Lyon gespielt, sie kennt die französische Mannschaft in- und auswendig", sagte Benkarth über die 30-jährige Däbritz, die zur neuen Saison für Real Madrid auflaufen wird.