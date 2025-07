Künzer: DFB-Frauen haben keine Angst vor dem Verlieren

Trotz der Unruhe in den vergangenen Tagen blickt DFB-Sportdirektorin Nia Künzer zuversichtlich auf das EM-Viertelfinale gegen Frankreich. "Wir sehen das als riesige Chance. Das ist das, womit Sportlerinnen und Sportler tagtäglich zu tun haben - eher die Chance zu sehen zu gewinnen, als Angst zu haben zu verlieren", sagte die 45-Jährige im Sportschau-Podcast vor der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel.