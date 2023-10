Mexiko - Deutschland heute Nacht: Uhrzeit, Livestream, live im Free-TV und Liveticker

Anzeige Im zweiten Testspiel auf der USA-Reise trifft die deutsche Nationalmannschaft heute Nacht auf Mexiko. Wo wird die DFB-Auswahl live im Free-TV sowie Livestream übertragen und wo gibt es Highlights und einen Liveticker? Viel besser hätte die Premiere von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft nicht laufen können. Mit 3:1 setzte sich die DFB-Elf am Samstagabend in Hartford gegen die Vereinigten Staaten durch. Den Rückstand durch den ehemaligen Dortmunder Christian Pulisic konterte Kapitän lkay Gündogan noch vor der Halbzeit, ehe Niclas Füllkrug und Jamal Musiala binnen drei Minuten den Endstand besorgten (58., 61.). "Die Jungs haben nach der Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Auch in der ersten Halbzeit hatten wir schon viele Chancen, aber noch nicht ganz so viel Zugriff. Auch individuell im Verteidigen haben wir nicht alles richtig gemacht", sprach Nagelsmann nach der Partie auch das Negative an. Allerdings verteilte der 36-Jährige umgehend auch Lob an seine Mannschaft: "Das ist auch normal nach der Zeit, da müssen wir schon noch zulegen. Fußballerisch war es über die gesamte Zeit gut. Am Ende haben wir sehr verdient gewonnen. Wir haben fußballerisch einen sehr guten Schritt gemacht."

Uhrzeit: Wann beginnt das Länderspiel Mexiko - Deutschland heute Nacht? In der Nacht auf Mittwoch wartet um 2.00 Uhr nachts deutscher Zeit das zweite Testspiel auf die Nationalmannschaft, Gegner in Philadelphia ist Mexiko (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). ran hat Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream gesammelt.

Mexiko - Deutschland heute Nacht live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Testspiel der DFB-Auswahl Paarung: Mexiko vs. Deutschland

Wettbewerb: Internationale Freundschaftsspiele

Datum: Mittwoch, 18. Oktober 2023

Uhrzeit: 2 Uhr nachts (deutsche Zeit)

Austragungsort: Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)

Nachdem Chris Führich bereits gegen die USA sein Debüt in der Nationalmannschaft gab, könnten gegen Mexiko die beiden anderen neuen Gesichter im Kader - Robert Andrich und Kevin Behrens - folgen. Ob es dazu kommt, könnt ihr im Free-TV bei der ARD sehen. Die Übertragung startet um 1:45 Uhr.

Mexiko - Deutschland heute Nacht live: Gibt es einen Livestream zum DFB-Spiel? Ja, sogar einen kostenlosen. Abrufbar ist der Livestream der ARD via Webbrowser oder in der ARD-Mediathek-App.

Mexiko - Deutschland live: Wo gibt es heute Nacht einen Liveticker zum Länderspiel? Wie gewohnt findet ihr einen Liveticker zur Nationalmannschaft auf ran.de, alternativ gibt es diesen auch in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Mexiko - Deutschland heute Nacht live: Wo finde ich Highlights und einen Audiostream zum DFB-Spiel? Einen Audiostream stellt euch die ARD zur Verfügung, auf der Website des TV-Senders findet ihr nach der Partie auch Highlights. Kurze Clips mit den wichtigsten Spielszenen gibt es darüber hinaus auf der Internetseite des ZDF. Deutschland - Mexiko im Liveticker

Mexiko - Deutschland heute Nacht live: Gibt es ein Relive? Ja, die ARD zeigt am Mittwoch ab 9 Uhr in "Das Erste" ein Relive der Partie. Zuvor wird dieses schon in der Mediathek zu finden sein.

Mexiko - Deutschland heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der deutschen Nationalmannschaft Spiel: Mexiko - Deutschland

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 2 Uhr nachts

Stadion: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Trainer: Jaime Lozano (Mexiko), Julian Nagelsmann (Deutschland)

Free-TV: ARD

Livestream: ARD-Mediathek (App und Webbrowser)

Liveticker: ran.de, ran-App

Highlights: ARD, ZDF