In den vergangenen Wochen sickerten schon einige Informationen zur Nominierung für die kommenden beiden Länderspiele durch. Während sich einige Stars Sorgen um ihren Platz im Kader machen müssen , könnten andere gegen Frankreich und die Niederlande ihr Debüt feiern.

Nach den Härtetests stehen lediglich zwei weitere Testspiele nach dem Trainingslager in Weimar (26. bis 31. Mai) auf dem Programm. Auf wen die DFB-Elf dann trifft, ist noch nicht bekannt.

Die Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher.

Härtetests für die deutsche Nationalmannschaft! Wenige Monate vor dem Start der Heim-EM trifft die DFB-Elf in zwei Freundschaftsspielen auf Frankreich und die Niederlande! ran hält euch über alle News rund um die Nominierung auf dem Laufenden.

Fest steht zudem auch, dass Toni Kroos mit von der Partie sein wird. Der Weltmeister von 2014 kehrt nach seinem Rücktritt 2021 in die Nationalmannschaft zurück und soll bei der EM eine wichtige Rolle einnehmen.

Der VfB Stuttgart spielt eine extrem erfolgreiche Saison. Das könnte sich jetzt auch in der Nationalmannschaft widerspiegeln. Wie die "Bild" und "Sky" berichten, soll Nagelsmann die vier Stuttgarter Chris Führich (26), Deniz Undav (27), Maximilian Mittelstädt (26) und Waldemar Anton (27) nominieren.

Der 27-Jährige selbst äußerte sich nach dem Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim ebenfalls vielsagend: "Also wir haben gesprochen. Ich weiß schon, ob ich dabei bin oder nicht. Ihr werdet dann schon in ein paar Tagen erfahren, ob ich dabei bin – oder eben nicht."

Laut Informationen der "Bild" steht Robin Koch vor einer Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt war zuletzt bei der EM 2021 Teil der DFB-Mannschaft, kam aber nicht zum Einsatz.

+++ Update: 10.03.2024, 22:00 Uhr - Heidenheimer Beste für die Nationalmannschaft? +++

Wird Jan-Niklas Beste für seine grandiose Saison belohnt. Der Standard-Spezialist vom 1. FC Heidenheim soll laut "Sky" auf der Liste von Julian Nagelsmann stehen.

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der 25-Jährige auf 17 Torbeteiligungen (sieben Tore und zehn Vorlagen) in 22 Spielen und ist maßgeblich am Heidenheimer Erfolg beteiligt.

Beste selbst übte sich zuletzt in Demut, wollte im "aktuellen Sportstudio" von einem DFB-Nominierung noch nichts wissen: "Da kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab."

"Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück. Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh", so Beste weiter.