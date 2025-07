"Wie jemandem eine scheuern": Rätseln über Hendrichs Aussetzer

Kathrin Hendrich hockte verzweifelt in der Kabine. Über zwei Stunden verfolgte die 33-Jährige das EM-Drama auf dem Bildschirm. Und als die unglückliche Rotsünderin endlich erlöst war, fiel sie ihren Mitspielerinnen auf dem Feld wieder erleichtert in die Arme. "Sie kam sofort zu uns und hat gesagt, wie dankbar und stolz sie auf uns ist", sagte Rebecca Knaak nach dem Happy End gegen Frankreich. Giovanna Hoffmann meinte, dass es für Hendrich "am allerschlimmsten" gewesen sei.