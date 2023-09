Anzeige Die EM 2024 in Deutschland wirft ihren Schatten voraus, mittlerweile gibt es erste Informationen zum Ticketkauf. Wo kann man die Karten kaufen? Wie teuer sind sie? Wann wird entschieden, für welches Spiel man ein Ticket bekommt? ran beantwortet die wichtigsten Fragen. Rund neun Monate bleiben der deutschen Nationalmannschaft noch bis zum Start der Heim-EM 2024. Aktuell liegt einiges im Argen, am 10. September 2023 wurde Hansi Flick nach der 1:4-Pleite gegen Japan von seinen Aufgaben als Bundestrainer entbunden. Im Anschluss gab es unter der Regie des Interims-Trios Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner einen 2:1-Erfolg gegen Frankreich zu bejubeln. Doch der Erfolg dürfte nur ein erster Schritt gewesen sein, zumal noch immer unklar ist, wer die DFB-Auswahl beim Turnier im eigenen Land als Coach betreuen wird. Am Freitag, 14. Juni 2024, wird Deutschland die Europameisterschaft in München eröffnen. Als Gastgeber ist das Team automatisch mit dabei und muss nicht den Umweg über die EM-Quali gehen. Zwar ist die Beziehung zwischen Mannschaft und Fans aktuell alles andere als rosig, trotzdem dürften einige Zuschauerinnen und Zuschauer im kommenden Sommer in die Stadien strömen. Mittlerweile ist auch klar, wie der Ticketverkauf ablaufen wird. ran hat die wichtigsten Informationen gesammelt. Ihr wollte keine Neuigkeiten zum Turnier verpassen? Werft einen Blick auf unsere Seite zur EM 2024 und bleibt stets auf dem Laufenden.

Anzeige

Ticketverkauf EM 2024: In welchen Städten wird gespielt? Das Turnier wird in insgesamt zehn Städten ausgetragen. Neben München, Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt fungieren auch Gelsenkirchen und Leipzig als Austragungsorte. Allerdings werden die Stadien größtenteils andere Namen als im Bundesliga-Alltag tragen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

EM 2024: Wann wird gespielt? Die Gruppenphase beginnt am 14. Juni 2024 und geht bis zum 26. Juni, drei Tage später startet die K.o.-Phase. Nachfolgend alle Termine für die einzelnen Runden im Überblick. Gruppenphase: 14. Juni bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. und 6. Juli

Halbfinale: 9. und 10. Juli

Finale: 14. Juli

Ticketverkauf EM 2024: Wo spielt Deutschland? Auch die Austragungsorte der DFB-Elf sind bereits fix, nur die Gruppengegner werden erst noch ausgelost. Das Eröffnungsspiel bestreitet Deutschland am 14. Juni um 21 Uhr in München, danach stehen Partien in Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) an.

Anzeige

Anzeige EM 2024: Ab wann und wo kann man Tickets kaufen? Käuflich zu erwerben sind Karten noch nicht, aber die offizielle Bewerbungsphase beginnt schon bald. Vom 3. bis zum 26. Oktober könnt ihr euch auf der UEFA-Website unter diesem Link für bis zur vier von 1,2 Millionen Tickets registrieren. Die Zuteilung erfolgt bei Überbuchung nach dem Losverfahren. Zwei Tage nach der Auslosung der EM-Gruppen, die am 2. Dezember stattfindet, wird eine weitere Million Karten in der zweiten Verkaufsphase freigegeben. Diese können über die Websites der Nationalverbände gekauft werden. Von den 2,7 Millionen Karten gehen somit insgesamt über 80 Prozent an die Fans.

Europameisterschaft 2024: Was, wenn ich keine Tickets bekomme? Dann bleibt noch die Hoffnung, über die Resale-Börse der UEFA Karten zu bekommen. Diese soll laut Verbandsangaben im Frühjahr 2024 an den Start gehen.

EM 2024: Wie viele Tickets werden verkauft? Insgesamt gehen 2,7 Millionen Karten über die Ladentheke. Davon sind sieben Prozent für UEFA-Sponsoren und -Partner vorgesehen, jeweils vier Prozent stehen den Ausrichterstädten und Behörden zur Verfügung beziehungsweise werden über die Hospitality Experience AG verkauft.

Ticketverkauf Europameisterschaft 2024: Wie teuer ist das günstigste Ticket? Tickets der Kategorie "Fans First" werden in der Gruppenphase für 30 Euro angeboten, die Sitzplätze befinden sich direkt hinter dem Tor. Nachfolgend eine Preisübersicht mit den einzelnen Kategorien und den Preisen pro Runde. Fans First: 30 Euro (Gruppenphase), 50 Euro (Eröffnungsspiel und Achtelfinale), 60 Euro (Viertelfinale), 80 Euro (Halbfinale), 95 Euro (Finale)

Kategorie 3: 60 Euro (Gruppenphase), 195 Euro (Eröffnungsspiel), 85 Euro (Achtelfinale), 100 Euro (Viertelfinale), 195 Euro (Halbfinale), 300 Euro (Finale)

Kategorie 2: 150 Euro (Gruppenphase), 400 Euro (Eröffnungsspiel), 175 Euro (Achtelfinale), 200 Euro (Viertelfinale), 400 Euro (Halbfinale), 600 Euro (Finale)

Kategorie 1: 200 Euro (Gruppenphase), 600 Euro (Eröffnungsspiel), 250 Euro (Achtelfinale), 300 Euro (Viertelfinale), 600 Euro (Halbfinale), 1.000 Euro (Finale)

Anzeige

EM 2024: Sind Kartenpakete vorhanden? Ja. Insgesamt gibt es vier verschiedene Pakete zur Auswahl, die über die Hospitality AG vertrieben werden: Venue Series: alle Spiele an einem Ort, ab 4.230 Euro pro Person

Finale Series: Halbfinale und Finale, ab 7.800 Euro pro Person

Follow my team: alle drei Gruppenspiele eines Teams, ab 1.250 Euro (ausgenommen die deutsche Nationalmannschaft)

Single Match: ausgewähltes Einzelspiel, ab 1.250 Euro pro Person (Finale ausgeschlossen)

Anzeige