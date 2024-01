Ticketverkauf EM 2024: Zweite Bewerbungsphase beendet - Sind noch Karten zu kaufen?

Anzeige Die EM 2024 in Deutschland wirft ihre Schatten voraus, die ersten zwei Bewerbungsphase für Tickets sind vorbei. Kann man trotzdem noch Karten kaufen? Wie teuer sind sie? Wann wird entschieden, für welches Spiel man ein Ticket bekommt? ran beantwortet die wichtigsten Fragen. Rund sieben Monate bleiben der deutschen Nationalmannschaft noch bis zum Start der Heim-EM 2024. Mittlerweile ist auch klar, auf den wie DFB-Elf bei der Kontinentalmeisterschaft in der Gruppenphase treffen wird: In Staffel A geht es gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Tickets für die Spiele sind heiß begehrt, mittlerweile sind die Chancen, eine Karte zu bekommen, ziemlich gering - unmöglich ist es aber nicht. Denn auch nach dem Ende der zweiten Bewerbungsphase wird es noch weitere Chancen auf Karten geben. Worauf zu achten ist, erfahrt ihr nachfolgend. Ihr wollte keine Neuigkeiten zum Turnier verpassen? Werft einen Blick auf unsere Seite zur EM 2024 und bleibt stets auf dem Laufenden. EM 2024: Diese Länder sind qualifiziert

Anzeige

Ticketverkauf EM 2024: Zweite Bewerbungsphase ist vorbei - wie geht es weiter? Auch die zweite Bewerbungsphase für Tickets ist mittlerweile Geschichte. Insgesamt wurden rund eine Million Karten angeboten. Eine Mitteilung, ob die Bewerbung erfolgreich verlief, kommt allerdings erst bis spätestens zum 31. Januar. Im Anschluss sollen im März - nach den EM-Playoffs - noch weitere Tickets in den Verkauf gehen. Zudem wird im Juli kurz vor Turnierstart noch eine vierte Verkaufsphase kommen. Karten für etwaige Spiele der deutschen Mannschaft in den K.o.-Runden ab dem Achtelfinale kommen erst nach der Gruppenphase in den offenen Verkauf. In allen Fällen erfolgt deren Verteilung nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ticketverkauf EM 2024: In welchen Städten wird gespielt? Das Turnier wird in insgesamt zehn Städten ausgetragen. Neben München, Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt fungieren auch Gelsenkirchen und Leipzig als Austragungsorte. Allerdings werden die Stadien größtenteils andere Namen als im Bundesliga-Alltag tragen. Hier der komplette Spielplan der Gruppenphase: München

14.6. Vorrunde (Spiel 1): Deutschland – Schottland (Gruppe A)

17.6. Vorrunde (Spiel 10): Rumänien – Playoff-Sieger B (Gruppe E)

20.6. Vorrunde (Spiel 18): Slowenien - Serbien (Gruppe C)

25.6. Vorrunde (Spiel 30): Dänemark - Serbien (Gruppe C)

2.7. Achtelfinale (Spiel 43): 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D

9.7. Halbfinale (Spiel 49): Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 Stuttgart

16.6. Vorrunde (Spiel 6): Slowenien - Dänemark (Gruppe C)

19.6. Vorrunde (Spiel 14): Deutschland - Ungarn (Gruppe A)

23.6. Vorrunde (Spiel 26): Schottland - Ungarn (Gruppe A)

26.6. Vorrunde (Spiel 34): Playoff-Sieger B - Belgien (Gruppe E)

5.7. Viertelfinale (Spiel 45): Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 Frankfurt

17.6. Vorrunde (Spiel 9): Belgien – Slowakei (Gruppe E)

20.6. Vorrunde (Spiel 17): Dänemark - England (Gruppe C)

23.6. Vorrunde (Spiel 25): Schweiz - Deutschland (Gruppe A)

26.6. Vorrunde (Spiel 33): Slowakei - Rumänien (Gruppe E)

1.7. Achtelfinale (Spiel 41): 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C Köln

15.6. Vorrunde (Spiel 2): Ungarn - Schweiz (Gruppe A)

19.6. Vorrunde (Spiel 13): Schottland - Schweiz (Gruppe A)

22.6. Vorrunde (Spiel 22): Belgien - Rumänien (Gruppe E)

25.6. Vorrunde (Spiel 29): England - Slowenien (Gruppe C)

30.6. Achtelfinale (Spiel 39): 1. Gruppe B - 3. Gruppe D/E/F Düsseldorf

17.6. Vorrunde (Spiel 8): Österreich - Frankreich (Gruppe D)

21.6. Vorrunde (Spiel 21): Slowakei – Playoff-Sieger B (Gruppe E)

24.6. Vorrunde (Spiel 27): Albanien - Spanien (Gruppe B)

1.7. Achtelfinale (Spiel 42): 2. Gruppe D - 2. Gruppe E

6.7. Viertelfinale (Spiel 48): Sieger Spiel 40 - Sieger Spiel 38 Gelsenkirchen

16.6. Vorrunde (Spiel 5): Serbien - England (Gruppe C)

20.6. Vorrunde (Spiel 16): Spanien - Italien (Gruppe B)

26.6. Vorrunde (Spiel 35): Playoff-Sieger C - Portugal (Gruppe F)

30.6. Achtelfinale (Spiel 40): 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F Dortmund

15.6. Vorrunde (Spiel 4): Italien - Albanien (Gruppe B)

18.6. Vorrunde (Spiel 11): Türkei – Playoff-Sieger C (Gruppe F)

22.6. Vorrunde (Spiel 23): Türkei - Portugal (Gruppe F)

25.6. Vorrunde (Spiel 32): Frankreich – Playoff-Sieger A (Gruppe D)

29.6. Achtelfinale (Spiel 37): 1. Gruppe A - 2. Gruppe C

10.7. Halbfinale (Spiel 50): Sieger Spiel 47 - Sieger Spiel 48 Hamburg

16.6. Vorrunde (Spiel 7): Playoff-Sieger A - Niederlande (Gruppe D)

19.6. Vorrunde (Spiel 15): Kroatien - Albanien (Gruppe B)

22.6. Vorrunde (Spiel 24): Playoff-Sieger C - Tschechien (Gruppe F)

26.6. Vorrunde (Spiel 36): Tschechien - Türkei (Gruppe F)

5.7. Viertelfinale (Spiel 46): Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 Leipzig

18.6. Vorrunde (Spiel 12): Portugal - Tschechien (Gruppe F)

21.6. Vorrunde (Spiel 20): Niederlande - Frankreich (Gruppe D)

24.6. Vorrunde (Spiel 28): Kroatien - Italien (Gruppe B)

2.7. Achtelfinale (Spiel 44): 1. Gruppe D - 2. Gruppe F Berlin

15.6. Vorrunde (Spiel 3): Spanien – Kroatien (Gruppe B)

21.6. Vorrunde (Spiel 19): Playoff-Sieger A - Österreich (Gruppe D)

25.6. Vorrunde (Spiel 31): Niederlande - Österreich (Gruppe D)

29.6. Achtelfinale (Spiel 38): 2. Gruppe A - 2. Gruppe B

6.7. Viertelfinale (Spiel 47): Sieger Spiel 43 - Sieger Spiel 44

14.7. Finale (Spiel 51): Sieger Spiel 49 - Sieger Spiel 50

EM 2024: Wann werden die einzelnen Runden gespielt? Die Gruppenphase beginnt am 14. Juni 2024 und geht bis zum 26. Juni, drei Tage später startet die K.o.-Phase. Nachfolgend alle Termine für die einzelnen Runden im Überblick. Gruppenphase: 14. bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. und 6. Juli

Halbfinale: 9. und 10. Juli

Finale: 14. Juli

Anzeige

Anzeige EM 2024: Ab wann und wo konnte man Tickets kaufen? Vom 3. bis zum 26. Oktober um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit konntet ihr euch auf der UEFA-Website unter diesem Link für bis zur vier von 1,2 Millionen Tickets registrieren. Die Zuteilung erfolgt bei Überbuchung nach dem Losverfahren. Bis zum 14. November wurden alle Bewerber per E-Mail über das Ergebnis des Losverfahrens informiert.

Europameisterschaft 2024: Gibt es weitere Chancen auf Tickets? Es bleibt zudem noch die Hoffnung, über die Resale-Börse der UEFA Karten zu bekommen. Diese soll laut Verbandsangaben im Frühjahr 2024 an den Start gehen.

EM 2024: Wie viele Tickets werden verkauft? Insgesamt gehen 2,7 Millionen Karten über die Ladentheke. Davon sind sieben Prozent für UEFA-Sponsoren und -Partner vorgesehen, jeweils vier Prozent stehen den Ausrichterstädten und Behörden zur Verfügung beziehungsweise werden über die Hospitality Experience AG verkauft.

Ticketverkauf zur Europameisterschaft 2024: Wie viel kostet das günstigste Ticket? Tickets der Kategorie "Fans First" werden in der Gruppenphase für 30 Euro angeboten, die Sitzplätze befinden sich direkt hinter dem Tor. Nachfolgend eine Preisübersicht mit den einzelnen Kategorien und den Preisen pro Runde. Fans First: 30 Euro (Gruppenphase), 50 Euro (Eröffnungsspiel und Achtelfinale), 60 Euro (Viertelfinale), 80 Euro (Halbfinale), 95 Euro (Finale)

Kategorie 3: 60 Euro (Gruppenphase), 195 Euro (Eröffnungsspiel), 85 Euro (Achtelfinale), 100 Euro (Viertelfinale), 195 Euro (Halbfinale), 300 Euro (Finale)

Kategorie 2: 150 Euro (Gruppenphase), 400 Euro (Eröffnungsspiel), 175 Euro (Achtelfinale), 200 Euro (Viertelfinale), 400 Euro (Halbfinale), 600 Euro (Finale)

Kategorie 1: 200 Euro (Gruppenphase), 600 Euro (Eröffnungsspiel), 250 Euro (Achtelfinale), 300 Euro (Viertelfinale), 600 Euro (Halbfinale), 1.000 Euro (Finale)

Anzeige

EM 2024: Sind Kartenpakete vorhanden? Ja. Insgesamt gibt es vier verschiedene Pakete zur Auswahl, die über die Hospitality AG vertrieben werden: Venue Series: alle Spiele an einem Ort, ab 4.230 Euro pro Person

Finale Series: Halbfinale und Finale, ab 7.800 Euro pro Person

Follow my team: alle drei Gruppenspiele eines Teams, ab 1.250 Euro (ausgenommen die deutsche Nationalmannschaft)

Single Match: ausgewähltes Einzelspiel, ab 1.250 Euro pro Person (Finale ausgeschlossen)

Anzeige