Ticketverkauf EM 2024: Zweite Bewerbungsphase startet - wie komme ich an Tickets?

Fans von Gastgeber Deutschland können vor der Fußball-EM 2024 auf drei Wegen Tickets für die drei Vorrundenspiele der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwerben.

Darauf wies der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor der Auslosung der Gruppenphase am Samstag in Hamburg und dem Beginn der zweiten Bewerbungsphase für Eintrittkarten am Montag erneut hin.

Umfangreiche Informationen zur Verteilung der Billets für die Gruppenspiele des DFB-Teams am 14. Juni in München, fünf Tage später in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt sind unter der Adresse https://em24tickets.dfb.de/ zu finden.

Das größte Kontingent an Karten für den deutschen Fanblock steht den DFB-Angaben zufolge den 55.000 Mitgliedern des offiziellen Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung. Zusätzlich konnten sich unabhängig organisierte Fanvereinigungen der DFB-Auswahl bis zum 21. November für die Verteilung von Karten aus einem weiteren festen Kontingent registrieren.

Außerdem können Anhänger der deutschen Elf auch über die sogenannte Turnierregistrierung an Tickets für die Spiele des dreimaligen Europameisters gelangen. Für die Teilnahme an diesem Verfahren wird eine Gebühr von fünf Euro fällig, die Registrierung muss laut einer UEFA-Vorgabe bis 30. November (24:00 Uhr) erfolgt sein. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass sich im Rahmen der erwartet hohen Nachfrage nur echte Anhänger um Eintrittskarten bemühen.

Karten für etwaige Spiele der deutschen Mannschaft in den K.o.-Runden ab dem Achtelfinale kommen erst nach der Gruppenphase in den offenen Verkauf. In allen Fällen erfolgt deren Verteilung nach der Reihenfolge der Anmeldungen.