USA vs. Deutschland live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Julian Nagelsmann feiert im Spiel gegen die USA sein Debüt als Nationaltrainer. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt's einen Liveticker zur DFB-Elf? ran liefert Antworten.

Am Samstagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field gegen die USA. Erstmals wird dann Julian Nagelsmann an der Seitenlinie der DFB-Elf stehen.

Der ehemalige Bayern-Trainer tritt die Nachfolge von Hansi Flick an, der nach der peinlichen 1:4-Pleite gegen Japan entlassen wurde. Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf hatten die Nationalmannschaft wenige Tage später zu einem 2:1-Erfolg gegen Frankreich geführt.

Während Nagelsmann bei seiner ersten Nominierung BVB-Verteidiger Mats Hummels wieder zurück in die DFB-Elf zurückholte, könnten mit Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart) und Kevin Behrens (Union Berlin) gleich drei Stars ihr erstes Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft absolvieren.

Nach dem Auftritt gegen die USA, wartet auf Nagelsmann und Co. noch eine Partie gegen Mexiko (Mittwoch um 2 Uhr deutscher Zeit), bevor es zurück nach Deutschland geht. Die USA-Reise steht aufgrund der hohen Belastung in der Kritik. Der Bundestrainer ist dennoch guter Dinge: "Wir haben alle eine große Verantwortung, die wir auch spüren, den besten Fußball für Deutschland zu spielen. Demnach sollten wir die Zeit nutzen und positiv damit umgehen."