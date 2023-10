Wettskandal in Italien: Warten auf das nächste Beben

Diese Nationen haben sich für die EM in Deutschland qualifiziert

Am 7. Spieltag der EM-Qualifikation haben die ersten Mannschaften das Ticket für die EM-Endrunde im Sommer nächsten Jahres gelöst. Am 8. Spieltag folgten weitere. ran nennt die Teams, die neben Gastgeber Deutschland bei der EM 2024 dabei sind und gibt einen Überblick über den Stand in den Gruppen. (Stand: 17. Oktober 2023) © 2023 Getty Images