Das frühere Bayern-Talent Joshua Zirkzee musste bei Manchester United einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Im FA-Cup wurde er zur tragischen Figur.

Titelverteidiger Manchester United ist nach einem Elfmeterkrimi im englischen Pokal schon im Achtelfinale gescheitert.

Der 13-malige FA-Cup-Sieger schied mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Fulham aus und fügte einer verkorksten Saison eine weitere herbe Enttäuschung hinzu. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden.

In der Premier League liegen die Red Devils nur auf Platz 14, im Ligapokal sind sie ebenfalls gescheitert. Nur in der Europa League sind sie noch im Rennen, dort wartet im Achtelfinale am Donnerstag Real Sociedad San Sebastian.