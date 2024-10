FC Bayern: Mia san Dirndl - die Bayern-Frauen auf der Wiesn

Am Sonntag gab es einen 4:0-Sieg bei Werder Bremen , am Montag dann die wohlverdiente Maß im Paulaner Festzelt.

Grund zu feiern haben die Bayern-Frauen allemal, die Mannschaft von Trainer Alexander Straus hat bisher alle Pflichtspiele gewonnen und führt die Tabelle der Bundesliga souverän an.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Männer des FC Bayern München das Oktoberfest besucht haben , zogen am Montag die Fußballerinnen des FCB nach.

Was bei den Männern seit vielen Jahren Tradition ist, gehört auch bei den Frauen des FC Bayern zum festen Terminplan: Der Besuch auf dem Oktoberfest.

Außenverteidigerinnen unter sich: Carolin Simon (l.) und Giulia Gwinn stoßen mit einer zünftigen Maß an.

Und noch ein Bild: Georgia Stanway setzt Glodis Perla Viggosdottir und Linda Sembrant in Szene (v.l.n.r.).

Am Sonntag in Bremen den Kasten sauber gehalten, am Montag eine Maß auf der Wiesn: Für Torhüterin Maria Luisa Grohs (l., mit Magdalena Eriksson) könnte es schlechter laufen.