Bayern-Frauen hadern mit Königsklassen-Aus: "Mehr verdient"

Anzeige

Bayern Münchens Trainer Alexander Straus hatte trotz des bitteren Champions-League-Abends nur Lob für seine Spielerinnen übrig. "Wir hätten heute mehr verdient gehabt", sagte der norwegische Trainer nach dem 2:2 (1:0) der Münchnerinnen am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Paris St. Germain: "Wenn wir diese Leistung replizieren, kann uns, glaube ich, niemand aufhalten".

In der Königsklasse wird es dazu nicht kommen, nur ein Sieg hätte den Bayern noch für das Weiterkommen gereicht. "Wir wussten was auf dem Spiel steht", sagte Straus und ergänzte: "Die Mädels haben das super angenommen." Zweimal war der deutsche Meister in Führung gegangen, doch am Ende blieb den Spielerinnen nur die Enttäuschung.

"Wenn du so spielst, wirst du normalerweise belohnt", sagte etwa Klara Bühl. Bei nur einem Sieg in sechs Spielen habe man jedoch "die Gruppenphase nicht konstant genug gespielt", gab die Nationalspielerin zu: "Wir haben es nicht heute verloren, sondern in den letzten Wochen."