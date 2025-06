In den englischen Amateur-Ligen bereits getestet worden, wie auch in vereinzelten Spielen in Deutschland: Schiedsrichter sollen mit Körperkameras ausgestattet werden. Das soll auch mehr Disziplin bringen, wenn die Spieler wissen, dass sie deutlicher gefilmt und gehört werden. Die Aufnahmen sollen nicht nur für Schulungen genutzt werden, sondern auch in der Live-Übertragung.