Klub-WM und U21-EM: Breites Angebot für TV-Zuschauer

Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund nehmen zwei deutsche Vereine an der anstehenden Klub-WM in den USA teil (14. Juni bis 13. Juli) - ihre Fans in der Heimat können jedes Spiel der beiden Mannschaften live bei SAT.1 und ProSieben verfolgen. Für den Sender ist die Veranstaltung im neuen Format mit 32 Mannschaften eine "Herausforderung", wie Gernot Bauer, ran-Sportchef bei ProSiebenSat.1, am Dienstag bei einer digitalen Medienrunde sagte, "logistisch wie auch redaktionell."