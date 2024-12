Jetzt wird der Modus der Auslosung erklärt, also wie die einzelnen Gruppen aus den verschiedenen Töpfen zusammengesetzt werden. Es kann also nicht mehr lange dauern, bis gelost wird.

+++ Gruß-Botschaft von Trump +++

"Fußball geht durch die Decke", sagt der designierte US-Präsident Donald Trump in seiner Videobotschaft an das Auditorium in Miami und spricht dabei auch immer wieder FIFA-Boss Infantino mit dessen Vornamen "Gianni" an.