Nach dem 7:0 (3:0)-Kantersieg in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der UEFA Nations League vorzeitig den Gruppensieg gesichert.

Nach dem 7:0 (3:0)-Kantersieg in der UEFA Nations League über Bosnien-Herzegowina herrscht im DFB-Team große Zufriedenheit. ran zeigt die Stimmen zum deutschen Kantersieg.

Das Wichtigste zur Nations League A in Kürze

Julian Nagelsmann (deutscher Bundestrainer): "Wir waren nahezu fehlerfrei, haben in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen, obwohl wir hoch geführt und viermal gewechselt haben. Unser Gegenpressing war heute beeindruckend. Es war schon ein sehr gutes Spiel."

© not available

© not available

© not available

© not available

Die höchsten Siege der deutschen Nationalmannschaft Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit dem 9:0 in der WM-Quali im November 2021 gegen Liechtenstein einen der höchsten Siege der DFB-Teams gespielt. Wir zeigen die höchsten Schützenfeste. (Stand: 16. November 2024)

Jamal Musiala: "Es hat Spaß gemacht. Jeder hat seine Sache richtig gemacht. Wir haben gut gespielt, aber auch defensiv gut gearbeitet, sind zurückgerannt. Ich war wirklich stolz über diesen Kopfball. Die anderen Kopfballtore zuletzt waren einfach, aber heute, das war ein richtiger Kopfball."

Tim Kleindienst: "Ich freue mich, dass es heute so geklappt hat und ich zwei Tore machen konnte. Es ist ein großer Traum, der heute mit meinen ersten Länderspieltoren in Erfüllung gegangen ist, aber ich werde mich jetzt nicht oberkörperfrei ausziehen und über den Platz laufen. Heute ist unser Offensivfußball gefühlt zu 95 Prozent aufgegangen. Es ist schön für die Fans, die da waren, dass sie heute so ein Spektakel erlebt haben."