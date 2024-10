Alvaro Morata offenbart "schlimme Zeit": Europameister litt an Depression und Panikattacken

Der 31-Jährige habe zu der Zeit nicht verstanden, "was mit mir los war". Es sei ihm peinlich gewesen, mit seinen Kindern zusammen zu sein, auf die Straße zu gehen, weil die Leute "so viele Dinge" zu ihm sagten.

"Ich hatte eine wirklich schlimme Zeit", sagte der Stürmer dem spanischen Radiosender Cope: "Es kam der Moment, in dem ich dachte, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, meine Schuhe zu schnüren."

Der spanische Europameister Alvaro Morata hat vor dem Triumph in Deutschland an einer Depression gelitten und Panikattacken gehabt.

Kurz nach dem EM-Erfolg in Berlin folgte dann der Schritt von Atletico Madrid zu der AC Mailand. "Ich habe gemerkt, dass so etwas in Italien einfach nicht passiert", sagte Morata. Im Gegensatz zu der Negativität in Spanien spüre Morata bei den Italienern mehr Respekt gegenüber seiner Person.