In der Nations League wartet heute mit den Niederlanden ein richtiger Klassiker auf die DFB-Elf. So verfolgt ihr die Mannschaft bei der Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft aktuell in der Nations League um Siege. Am Freitagabend gelang bereits der erste Erfolg. In Bosnien-Herzegowina gewann das DFB-Team verdient mit 2:1.

Den nächsten Sieg einfahren will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun am Montag. Um 20:45 Uhr beginnt in der Münchner Allianz Arena der Länderspiel-Kracher gegen die Niederlande.