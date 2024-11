Bundestrainer Julian Nagelsmann zieht nach dem enttäuschenden Remis gegen Ungarn in der Nations League dennoch ein positives Fazit. Ein Handelfmeter wird wieder zum Aufreger. Zum Abschluss des Fußballjahres kommt der zweite Anzug der deutschen Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel gegen Ungarn zwar nicht über ein 1:1 hinaus. Im Großen und Ganzen zeigt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann aber sehr zufrieden mit seinem ersten Amtsjahr. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung UEFA konnte er sich nach Abpfiff nicht verkneifen. Die Stimmen (Quelle: "ZDF").

Julian Nagelsmann (Bundestrainer) …über den Spielverlauf: "Ich will gar nicht so viel über das heutige Spiel reden. Wir können Dinge besser machen. Die Voraussetzung des Spiels war nicht so simpel nach einem 7:0. Wir haben natürlich neunmal gewechselt, zehnmal eigentlich. Da muss man in gewissen Momenten das ein oder andere Auge zudrücken. Insgesamt muss man das große Ganze sehen. Wenn man sieht, wie Ungarn das 1:1 feiert, dann ist das schon auch eine kleine Auszeichnung an unsere Mannschaft." …über den umstrittenen Elfer: "Für mich ist es kein Handspiel. Kochi dreht sich weg und zieht noch den Arm zum Körper. Ganz ohne Arme geht’s halt einfach nicht. Hätte ich niemals gegeben. Ich finde es auch Wahnsinn, dass er (der Schiedsrichter) rausgeschickt wird. Das ist der Fehler. Wenn du es dann mit 48 Slomos siehst, muss der VAR sagen: 'Komm, lass weiterlaufen.' Denn es war meilenweit weg von einer klaren Fehlentscheidung. Sind wir doch gespannt, was die Uefa dazu dann in vier Monaten veröffentlicht." ... über seinen Austausch mit Schiedsrichter Duje Strukan: "Ich habe ihn gefragt, ob er das Spanien-Spiel auch geschaut hat."

…zur Torwartfrage: Natürlich bewerten wir die beiden Spiele. Aber am Ende zählt schon die Bundesliga-Leistung. Es sind ja noch einige Spiele bis Weihnachten und einige bis März. Da kann viel passieren, darf viel passieren, im Positiven. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendeiner jetzt einbricht. Ich habe eine Tendenz. Aber die verrate ich jetzt noch nicht, weil ich den beiden fair und offen die Chance geben will, sich zu präsentieren." …über sein erstes Jahr als Bundestrainer: "Ich bin schon unglaublich zufrieden. Ich habe so ein extremes Wir-Gefühl noch nie gespürt. In Verbindung mit der Mannschaft, aber auch mit dem Staff. Ich fühle mich nicht nur wohl, ich habe sehr gute Mitarbeiter. Ich hab ne Mannschaft, die sich in wenig Zeit super entwickelt hat. Und das Wir-Gefühl ist schon einmalig. Persönlich hat mir das Jahr echt viel gegeben, weil wir im November (2023) alle am Boden lagen, und uns da so raus entwickelt haben bei einer großen Drucksituation mit der Heim-EM." "Ich hatte während der EM schon den Glauben, wir können sie gewinnen. Ich hatte aber auch das Gefühl, wir sind noch nicht 100 Prozent präpariert für alles, weil einfach die Zeit davor sehr knapp war. Wenn wir 25 so angehen, wie wir 24 bestritten haben, vor allem auch nach der EM, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir 26 deutlich besser präpariert sein werden als wir 24 waren." DFB-Team: Es ist (noch) nicht alles Gold, aber es glänzt - ein Kommentar

Robert Andrich … über den späten Elfer: "Da haben wir wieder das Handproblem. Wo soll er mit seiner Hand hin. Er versucht, die Hand wegzukriegen. Er wird aus einem Meter Entfernung mit 100 km/h angeschossen. Wenn man es sich anguckt, dann gibt man es immer. Ist ärgerlich." … über das Remis: "Wir wollten mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Das haben wir leider nicht geschafft. Die Ungarn haben es uns schwer gemacht in dem Sinne, dass sie sehr aggressiv in den Zweikämpfen gewesen sind. Wir haben eigentlich im richtigen Moment das Tor gemacht. Mit einem Sieg wären wir mit einem noch schöneren Gefühl in die Pause gegangen. So trübt’s das ein bisschen. Aber trotzdem können wir mit dem Jahr 2024 sehr zufrieden sein und wollen da im März auch anknüpfen."

Felix Nmecha …über seinen Treffer: "Man träumt natürlich immer von diesen Toren. Für Deutschland zu spielen, ist einfach enorm."

Willi Orban (Ungarn) … über den erkämpften Punkt: "Es war unterm Strich relativ ausgeglichen. Klar, hatte Deutschland viel mehr Kontrolle. Aber wir hatten nach vorne auch unsere Momente. Am Ende ist es vielleicht ein bisschen glücklich mit dem Handelfmeter."

