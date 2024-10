DFB-Team: Darum fehlt Toni Kroos heute bei seinem Abschied in München

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat Jonathan Tah das Interesse von Inter Mailand geweckt. Es sei zwar ein langes Rennen um die Verpflichtung des Bayer-Innenverteidigers, allerdings sollen die "Nerazzurri" alle Mittel haben, um es für sich zu entscheiden. In der Vergangenheit wurde Tah, dessen Kontrakt in Leverkusen im Sommer 2025 ausläuft, auch mit dem FC Bayern München, Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.