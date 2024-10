DFB-Team: Julian Nagelsmann findet klare Worte für Bernd Leno

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Alexander Nübel vor den anstehenden Spielen in der Nations League zum Nachlesen.

Am Freitagabend tritt das DFB-Team in der Nations League in Bosnien und Herzegowina (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) an, am kommenden Montag folgt dann der Kracher gegen die Niederlande in der Münchner Allianz Arena (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Bundestrainer Julian Nagelsmann musste im Vorfeld Absagen von Stammkräften wie Marc-Andre ter Stegen, David Raum, Robin Koch, Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug hinnehmen. Wie er damit umgehen will, erklärte er am Donnerstagabend in der Pressekonferenz des DFB-Teams.

Auch Torwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart nahm auf dem Podium Platz und sprach darüber, wie er sich vor seinem Debüt im DFB-Trikot fühlt.

Nagelsmann gratulierte Jürgen Klopp zu dessen "herausragendem" neuem Job bei RB und fand klare Wort für Torwart Bernd Leno, der dem DFB-Team abgesagt hatte: "Ich mache die Tür jetzt nicht zu, aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen."

Hier gibt es die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen.