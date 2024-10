DFB-Team: Nominierung abgelehnt - so rechtfertigt sich Keeper Bernd Leno

Deutschland ist nach der EM in der Nations League gefordert . ran zeigt die wichtigsten DFB-News. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach der Heim-EM im Sommer 2024 mit der UEFA Nations League weiter. ran zeigt alle wichtigen News rund um das DFB-Team während der Länderspielpause im Ticker.

+++ 17. Oktober, 10:34 Uhr: Bernd Leno erklärt Absage an Bundestrainer Nagelsmann +++ Nachdem Torhüter Bernd Leno seine Einladung für die Länderspiele in Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande zuletzt absagte, entbrannte in Deutschland eine heftige Diskussion. Nun äußerte sich der Fulham-Profi bei "Sky" dazu. "Ich muss sagen, dass erstaunlicherweise relativ viel darüber geredet und geschrieben wurde. Damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet. Aber es wurde alles gesagt. Das meiste, das in den Medien stand, hat auch gestimmt", sagte Leno. Auch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann sei er im Reinen. Mit ihm habe es laut Leno ein "offenes und ehrliches" Gespräch gegeben, "es gab kein Herumgeeiere, von daher alles gut". Grund für die Absage Lenos war, dass dieser keine Einsatzzeiten in den beiden Nations-League-Partien bekommen hätte. "Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren. Julian weiß, dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann. Ich bin mit mittlerweile 32 Jahren kein Newcomer mehr, habe nie Ansprüche hinter Manuel und Marc gestellt, sondern immer abgeliefert und nie Sprüche geklopft", erklärte Leno. Statt Leno nominierte Nagelsmann als dritten Torhüter neben Oliver Baumann und Alexander Nübel den von RB Leipzig an Red Bull Salzburg verliehenen Janis Blaswich.

+++ 6. Oktober, 14:15 Uhr: Havertz muss passen, Chance für Burkardt +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei den anstehenden Länderspielen in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina sowie gegen die Niederlande auf Kai Havertz verzichten. Der Arsenal-Star muss wegen Kniegelenkbeschwerden passen. Dabei hatte er am Wochenende noch beim FC Arsenal glänzen können, er egalisierte den Rekord einer Arsenal-Legende. Nagelsmann muss aber auf den formstarken Offensivmann verzichten. Das könnte nun die Chance für einen Neuling sein, denn Nagelsmann nominierte Jonathan Burkardt nach. Der 24-Jährige hatte am Samstag beim 3:0 seiner Mainzer beim FC St. Pauli zwei Tore erzielt. Damit erzielte er in dieser Saison sein fünftes Ligator in dieser Saison und hat damit sogar einen Treffer mehr auf dem Konto als Havertz in der Premier League. DFB-Team: Kein Verein stellt in Europa mehr Spieler einer Nationalmannschaft als der VfB Stuttgart

+++ 4. Oktober, 21:03 Uhr: Bernd Leno verzichtet offenbar auf Länderspiele +++ Mit der Nominierung von Leipzig-Leihgabe Janis Blaswich sorgte Bundestrainer Julian Nagelsmann für Aufsehen. Angesichts der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen und des Rücktritts von Manuel Neuer galt Bernd Leno als heißer Kandidat. Laut "kicker"-Informationen hatte sich Nagelsmann ursprünglich auch für den Fulham-Keeper entschieden. Dieser soll allerdings auf einen Kaderplatz für die Spiele gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande verzichtet haben. Die angeblichen Gründe dafür werden nicht genannt. Medienberichten zufolge sagte Leno im Mai bereits für die Heim-EM ab. Damals wurde der ehemalige Arsenal-Akteur von Schulterproblemen geplagt. Neben Blaswich stehen jetzt Oliver Baumann und Alexander Nübel im Torhüter-Aufgebot. Alle drei würden bei einem Einsatz ihr Debüt für die Nationalmannschaft feiern.

+++ 4. Oktober, 11:57 Uhr: Leweling rückt für Musiala in DFB-Kader +++ Durch die Hüftverletzung von Jamal Musiala, die ihn einige Wochen zum Zuschauen zwingt, ist im DFB-Team wieder ein Platz vakant. Diesen wird Stuttgart-Shootingstar Jamie Leweling auffüllen. Das bestätigte der DFB über Social Media. Der 23-Jährige wird für die anstehenden Nations League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande im Kader stehen. Leweling empfahl sich durch besondere Leistungen beim VfB Stuttgart, kommt bei den Schwaben in fünf Partien auf ein Tor und eine Vorlage. Für ihn musste zuletzt immer wieder EM-Fahrer Chris Führich auf der Bank Platz nehmen. Coach Sebastian Hoeneß freute sich am Freitag sichtlich über die Nominierung seines Schützlings: "Es ist verrückt, das ging jetzt sehr schnell. Das sieht er selbst ähnlich. Ich wusste vorher schon, dass er eine große Rolle in den Überlegungen von Julian spielt. Und anscheinend sind die so groß gewesen, dass er jetzt der erste Nachrücker ist. Das ist schon sensationell für ihn und für uns alle."

+++ 4. Oktober, 9:40 Uhr: Fredi Bobic kritisiert Kader-Nominierung von Bundestrainer Nagelsmann +++ Fredi Bobic hat Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert, weil er für die bevorstehenden Länderspiele die Torhüter Oliver Baumann, Alexander Nübel und Janis Blaswich nominiert hat, nicht aber Bernd Leno. "Bernd Leno fehlt mir komplett. Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist", sagte der ehemalige Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC im "Triple - der Schüttflix Fußballtalk". "Vielleicht haben wir aktuell keinen der Kategorie 'Weltklasse', was nach Torhütern wie Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen allerdings auch sehr schwer ist, aber man sollte sich trotzdem schnellstmöglich entscheiden, welchen Weg man nun einschlagen will. Die Mischung, die ich jetzt gesehen habe, überzeugt mich überhaupt nicht."

