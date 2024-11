Der DFB-Auswahl um Bundestrainer Julian Nagelsmann droht im Viertelfinale der Nations League ein Kracher-Duell. Außerdem stehen mehrere hochkarätige Aufsteiger fest. ran beantwortet alle Fragen zum UEFA-Wettbewerb.

Deutschland beendet das Länderspieljahr mit einem Unentschieden gegen Ungarn. Die Viertelfinalteilnahme hat sich die Nagelsmann-Auswahl allerdings ohnehin schon im Oktober gesichert. Schon in wenigen Tagen wird sich herausstellen, auf welche Mannschaft das DFB-Team zum Auftakt der K.o.-Phase treffen wird.

Infrage kommen nur vier Top-Nationen. Duelle gegen die anderen Gruppensieger Portugal, Frankreich und Spanien sind hingegen in der Runde der besten Acht ausgeschlossen. Die Gruppenphase in den Ligen B, C und D ist ebenfalls beendet. Während manche Auf- und Abstiege schon feststehen, müssen beziehungsweise dürfen einige Teams in die Play-offs.

Wann und wo findet die Auslosung statt? Wo wird sie übertragen? Welche Mannschaften sind dabei und welche sind bereits durch? ran hat alle Antworten.