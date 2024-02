Nations League 2024/25: Auslosung, Lostöpfe, TV-Übertragungen

Die deutsche Nationalmannschaft landete belegte bei der vergangenen Ausgabe in ihrer Gruppe nur Platz drei hinter Italien und Ungarn. Den Abstieg in Liga B verhinderte die DFB-Elf allerdings, weil England mit nur drei Zählern noch schlechter performte.

Als Titelverteidiger geht Spanien ins Rennen. Der Weltmeister von 2010 gewann am 18. Juni 2023 das Finale gegen Kroatien mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

54 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände befinden sich in den Töpfen. Russland ist wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin ausgeschlossen.

Im Rahmen des UEFA-Kongresses in Paris werden am Donnerstag um 18 Uhr die Gruppen zur vierten Auflage der Nations League ausgelost.

Die Nations League geht in die nächste Runde. ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen.

Nations League 2024/25: In welcher Liga spielt Deutschland?

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt in der Top-Liga A. Am Donnerstag befindet sie sich aber nur in Lostopf drei. Gruppen-Duelle mit Spanien, Italien oder den Niederlanden sind damit möglich. Es könnte aber auch eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Israel geben.