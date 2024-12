"Überragender Vibe": Rüdiger schwärmt von DFB-Elf

Die Voraussetzungen dafür sieht der 31-Jährige, der mit Chelsea und Real die Champions League gewonnen hat, als gegeben an.

Das Wichtigste in Kürze

Final Four der Nations League als nächstes Ziel

Wenn er zuletzt in Madrid in den Flieger zum DFB gestiegen sei, "dann hatte ich im Kopf wieder eine richtige Vorfreude – auf die Jungs, auf die Spiele, auf alles. In der Zeit davor war das zugegebenermaßen schon auch manchmal ein eher mulmiges Gefühl."

Vorbei. Das erste Ziel 2025 sei das Final Four in der Nations League, auch wenn Rüdiger weiß: Italien wird im Viertelfinale am 23. März (im Liveticker bei ran) "wie eigentlich immer ein extrem schwerer und unangenehmer Gegner, aber wir wachsen immer besser zusammen".

Er selbst will seiner Rolle als Führungsspieler weiterhin "gerecht werden – ich habe kein Problem damit, die maximale Verantwortung zu übernehmen". Allerdings wolle er "vor allem immer mit Leistung vorangehen und nicht mit Worten".