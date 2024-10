So gewann der 51-Jährige 2021 mit dem FC Chelsea unter anderem die Champions League . Dass der frühere Bayern -Trainer auf der Insel einen exzellenten Ruf genießt, unterstreicht das neueste Gerücht.

Thomas Tuchel genießt in England ein hohes Ansehen.

Das Wichtigste in Kürze

England unter Carsley erfolglos

England hatte bei der EM in Deutschland das Finale erreicht, dort aber gegen Spanien verloren. Das konnte den schon länger in der Kritik stehenden Gareth Southgate nicht retten, er trat nach dem Turnier zurück.

Unter Interimstrainer Lee Carsley verloren die "Three Lions" in der Nations League am Donnerstag 1:2 gegen Griechenland.

Bei einem Engagement wäre Tuchel der dritte ausländische Nationaltrainer Englands nach Sven-Göran Eriksson (2000–2006) und Fabio Capello (2007–2012).