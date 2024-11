Die Partie in der UEFA Nations League zwischen den Niederlanden und Ungarn wurde früh durch einen medizinischen Notfall um den ungarischen Betreuer Adam Szalai überschattet. Die Begegnung musste unterbrochen werden.

Nur wenige Minuten nach dem Beginn der Begegnung in der UEFA Nations League zwischen den Niederlanden und Ungarn kam es in der Amsterdamer Johan Cruijff ArenA zu einem medizinischen Zwischenfall.

Adam Szalai, früherer Bundesliga-Stürmer und jetzt Betreuer der ungarischen Nationalmannschaft, brach zusammen und musste anschließend an Ort und Stelle medizinisch erstversorgt werden.

Sofort eilte medizinisches Personal heran, die Spieler sorgten durch das Bilden eines Kreises für einen Sichtschutz, später wurde eine riesige Plane rund um die Bank ausgelegt.

Nach etwa zehnminütiger Spielunterbrechung wurde Szalai unter großem Applaus der Zuschauer in Amsterdam aus dem Stadion abtransportiert und in ein Krankenhaus in der niederländischen Hauptstadt gebracht.