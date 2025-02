Johannes gegen Österreich im DFB-Tor - Berger mit Grippe

Im Kampf um die Nummer eins bei den deutschen Fußballerinnen erhält Torhüterin Stina Johannes im zweiten Nations-League-Spiel gegen Österreich eine Bewährungschance. Das bestätigte Bundestrainer Christian Wück vor der Partie am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg. Ann-Katrin Berger konnte aufgrund eines "grippalen Infekts" nicht trainieren. "Wir müssen abwarten, wie es morgen bei ihr ausschaut", sagte Wück am Montagnachmittag.

Berger (34/Gotham FC) hatte zum Nations-League-Auftakt in den Niederlanden (2:2) am Freitag den Vorzug erhalten und ihre Aufgabe "sehr gut erledigt", wie Wück anschließend befand. Zur zweiten Länderspiel-Phase Anfang April möchte Wück die Hierarchie der Torhüterinnen für die EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) festlegen. Für die Frankfurterin Johannes (25) wird es der zweite Einsatz unter dem neuen Bundestrainer.

"Wir haben im Moment ein bisschen Probleme", sagte Wück, nachdem Sophia Winkler (21/SGS Essen) am Sonntag mit einer schweren Knieverletzung abgereist war. Dadurch ergebe sich "eine neue Situation, die wir bewerten müssen". Dass die Münchnerin Ena Mahmutovic nachnominiert wurde, wertete Wück nicht als Fingerzeig. Für die Torhüterinnen seien die Plätze eins bis drei für die EURO im Sommer "offen", als Kandidatin nannte der 51-Jährige auch Rafaela Borggräfe vom SC Freiburg.

Gegen Österreich will der Bundestrainer zudem die Defensivfehler aus der Partie in Breda abstellen. "Das sind Momente, die wichtig sind für die Entwicklung des Teams", sagte er. Den Gegner erwartet Wück im Nachbarschaftsduell als "Wundertüte": Er wisse noch "nicht wirklich", was im Kopf des neuen Teamchef Alexander Schriebl vorgehe, sagte Wück. Sein Team wolle dennoch "unbedingt den ersten Heimsieg unter meiner Regie einfahren".