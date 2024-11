Nations League: Deutschland muss gegen Italien ran

Klassiker für Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co.: Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Die erstmals ausgetragene Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März statt, im Format Hin- und Rückspiel. Als Gruppensieger muss die DFB-Elf zunächst in Italien antreten und hat im entscheidenden Duell dann das Heimrecht.

"Ich freue mich drauf, das ist ein toller Gegner", sagte Nagelsmann nach der Auslosung. Es sei "immer gut" für die Entwicklung des Teams, sich "mit den besten Teams zu messen. Wir hoffen, dass wir ins Halbfinale kommen", sagte der 37-Jährige. Die Chancen dafür stünden "generell gut".

Die Squadra Azzurra holte 2021 den EM-Titel und wurde 2023 Dritter der Nations League, zuletzt enttäuschte das Team aber mit dem Aus im Achtelfinale der EM in Deutschland. Mit Italien erwischte die DFB-Elf den wohl schwierigsten möglichen Gegner - daneben waren noch Dänemark oder Kroatien möglich. Sollte Deutschland ins Halbfinale einziehen, bekommt es die Mannschaft mit Portugal oder Dänemark zu tun.

Die beiden Halbfinals der Nations League steigen am 4. und 5. Juni, das Endspiel und das Spiel um Platz drei am 8. Juni. Bisherige Sieger sind Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023). Wo das Finalturnier im nächsten Sommer stattfindet, steht noch nicht fest. Wer den Zuschlag bekommen wird, legt das UEFA-Exekutivkomitee fest. Das Gremium bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Turnier veranstaltet. Deutschland, das noch nie unter den besten Vier war, kommt demnach als Gastgeber in Frage und hatte zuletzt auch Interesse bekundet.

Österreich spielt mit Trainer Ralf Rangnick in den Play-offs gegen Serbien um den Aufstieg in die A-Liga, Belgien und Nationalcoach Domenico Tedesco müssen im Kampf gegen den Abstieg aus der höchsten Klasse gegen die Ukraine ran.

Das Abschneiden in der Nations League hat auch Auswirkungen auf die anstehende Qualifikation für die WM 2026. Bei der Ziehung am 13. Dezember am FIFA-Sitz in Zürich ist die DFB-Mannschaft als Gruppensieger der Nationenliga in Topf 1 gesetzt. Sollten Nagelsmann und Co. in der Nations League im Duell mit Italien das Halbfinale erreichen, werden sie im Nachgang in eine der Vierergruppen für die Quali zur WM 2026 eingesetzt. Dies ermöglicht aufgrund der geringeren Anzahl der Ausscheidungsspiele die Teilnahme am Finalturnier der Nations League. Dann würde der Weg zur Weltmeisterschaft für Deutschland erst im September beginnen. Bei der Auslosung in Zürich werden deshalb einige Platzhalter gezogen.