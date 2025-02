0:7 in Nottingham: Hürzeler geht mit Brighton unter

Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler ist mit Brighton & Hove Albion böse unter die Räder gekommen. Beim Überraschungsteam Nottingham Forest verloren die Gäste deutlich mit 0:7 (0:3). Damit kassierten die Seagulls unter Hürzeler ihre höchste Liganiederlage seit 67 Jahren - und die höchste in ihrer Premier-League-Geschichte.

"Wir müssen uns bei den Fans für das Ergebnis entschuldigen. Es war ein schlechtes Spiel von uns", sagte Hürzeler: "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen, und jetzt möchte ich eine Reaktion von der Mannschaft sehen."

Ein Eigentor von Lewis Dunk (12.) brachte Brighton früh ins Hintertreffen. In der Folge erhöhten Morgan Gibbs-White (25.), Torjäger Chris Wood (32., 64., 70., Foulelfmeter), Neco Williams (89.) und Jota Silva (90.+1) für Nottingham, das als Dritter weiter voll auf Champions-League-Kurs liegt. Brighton und Hürzeler, der seit dem vergangenen Sommer in England arbeitet, bleiben derweil nach der zweiten Pleite in Folge im Tabellenmittelfeld.