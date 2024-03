150.000. Tor: Havertz mit historischem Treffer in Sheffield

Anzeige

Sieben Siege in Serie, satte 31 Tore, Platz eins weiter in Schlagdistanz: Für Kai Havertz und den FC Arsenal läuft in der Premier League derzeit alles nach Plan. Als wäre das nicht genug, schrieb der deutsche Fußball-Nationalspieler beim 6:0 (5:0)-Kantersieg des Tabellendritten beim Schlusslicht Sheffield United jetzt auch Geschichte - sein Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 war der insgesamt 150.000. Treffer im englischen Oberhaus.

Als "History Maker" adelte ihn der Sender Sky Sports auf der Plattform X, versehen mit einem Blitz-Emoji. Havertz, der sich damit in jedem der vergangenen drei Partien in Arsenals Torschützenliste eintrug, sprach selbst auf Instagram von "einem weiteren großen" Sieg seiner Mannschaft. Die Fans seien "verrückt" gewesen.

Havertz war jedoch nicht der einzige Arsenal-Profi, dem am Montagabend Historisches gelang. Denn auch Abwehrspieler Ben White sorgte für einen Meilenstein, sein Tor zum Endstand war der 10.000. Liga-Treffer der Gunners.