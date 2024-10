Alexander Nübel: Dank Oma ins DFB-Tor

Dank Oma ins deutsche Tor: Alexander Nübel wäre ohne seine Großmutter heute nicht da, wo er ist. "Meine Oma hat viel Fußball gespielt mit mir im Garten", erzählte der Profi des VfB Stuttgart vor seinem Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in einem DFB-Video, "das war mega geil, echt schön."