Amorim feiert ersten Liga-Dreier - Chelsea siegt, Spurs remis

Ruben Amorim hat seinen ersten Sieg als Teammanager von Manchester United in der englischen Premier League gefeiert. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag im Old Trafford mit 4:0 (2:0) gegen den FC Everton durch, profitierte dabei aber auch von haarsträubenden Fehlern der Gäste.

Marcus Rashford (34./46.) und der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (41./64.) trafen für United. Bei Everton erwischte vor allem Jarrad Branthwaite einen Tag zum Vergessen. Der Innenverteidiger fälschte bei Rashfords Führungstreffer erst unhaltbar ab, vor dem 2:0 verlor er dann den Ball im Aufbau. Bei den weiteren Toren war Everton viel zu weit aufgerückt, der pfeilschnelle Amad Diallo bereitete beide Treffer vor.

Amorim hatte im ersten Spiel seiner Amtszeit nur ein 1:1 bei Aufsteiger Ipswich Town geholt. In der Europa League folgte ein 3:2 gegen die Norweger vom FK Bodö/Glimt. Am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) steht das Duell beim FC Arsenal an. Mit dem fünften Saisonsieg schoben sich die Red Devils auf Rang neun vor.

In den Champions-League-Rängen steht der FC Chelsea, der mit 3:0 (2:0) gegen Königsklassen-Teilnehmer Aston Villa gewann. Nicolas Jackson (7.), Enzo Fernandez (36.) und Cole Palmer (83.) trafen für die Blues. Villa, das Anfang Oktober noch den FC Bayern bezwungen hatte, fiel auf Rang zwölf zurück.

Tottenham Hotspur kam nach dem 4:0-Erfolg bei Meister Manchester City nicht über ein 1:1 (0:0) im London-Duell gegen den FC Fulham hinaus. Brennan Johnson (54.) brachte die Spurs auf Vorlage von Timo Werner mit 1:0 in Führung. Tom Cairney (67.) glich wenig später aus. Das Urgestein der Gäste sah in der Schlussphase noch die Rote Karte (83., nach Videobeweis).