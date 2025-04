Ancelotti vergleicht Mbappé mit Ronaldo

Carlo Ancelotti traut Superstar Kylian Mbappé bei Real Madrid einen ähnlichen Weg zu wie Cristiano Ronaldo. "Ich würde mir wünschen, dass Mbappé in der Lage ist, das zu erreichen, was Ronaldo bei Real Madrid erreicht hat. Ich glaube, dass er das schaffen kann", sagte der Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Ancelotti glaubt, dass der Franzose "eine Legende bei Real sein wird", wie es der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo ist. Der Portugiese war Mbappés Idol in der Kindheit. Kürzlich stellte der 26-Jährige Ronaldos 15 Jahre alten Einstandsrekord von 33 Pflichtspieltreffern in dessen erster Saison ein.

"Wir wissen, was er für Real Madrid und mich bedeutet. Wir sind im Austausch, er gibt mir viele Tipps", sagte Mbappé bei Real Madrid TV über Ronaldo. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain nimmt der Stürmer bei den Königlichen immer mehr Fahrt auf. Real ist noch in allen drei Wettbewerben in dieser Saison vertreten - genug Möglichkeiten für Mbappe, weiter zu treffen.

Die nächste bekommt der Superstar am Dienstag (21.30 Uhr) im Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey gegen Real Sociedad San Sebastian (Hinspiel: 1:0). Ronaldo verließ die spanische Hauptstadt 2018. Derzeit steht der 40-Jährige bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag.